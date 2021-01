DIRECT. Covid-19 : "La situation sanitaire est devenue plus fragile au cours des dernières semaines", affirme Jean Castex

Ce qu'il faut savoir

Vaccination plus rapide ? A quand la réouverture des lieux culturels, des restaurants, des stations de ski ? Le Premier ministre, Jean Castex, doit donner, jeudi 7 janvier, "plus de visibilité" aux secteurs touchés par la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19, avant de prendre peut-être des mesures "plus lourdes" la semaine prochaine. Il est accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez la conférence de presse en direct.

Défendre la stratégie vaccinale française. Alors que le gouvernement est la cible de critiques depuis plusieurs jours au sujet de la campagne de vaccins contre le coronavirus menée en France, Jean Castex et Olivier Véran entendent défendre la stratégie vaccinale et "donner le plus de visibilité possible aux acteurs qui en ont besoin, avec une part d'inconnu qui demeure sur la circulation du virus", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Pas de réouverture des remontées mécaniques. Dans les stations de ski, les remontées mécaniques ne rouvriront pas jeudi, comme initialement envisagé, a affirmé, dès mercredi soir, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, en invoquant "un palier plutôt ascendant en termes de nouveaux cas [de Covid-19] et de réanimations".

Une réouverture progressive des lieux culturels ? Le porte-parole du gouvernement a évoqué, mercredi, "un calendrier de réouverture qui pourrait être progressif" concernant les lieux culturels. Il commencerait "par certains acteurs", comme les musées, qui seraient suivis "par d'autres". Le gouvernement est aussi attendu sur la réouverture des bars et restaurants, qui ne pourront sans doute pas reprendre leur activité le 20 janvier comme prévu.

Un nombre de contaminations toujours élevé. Le nombre de patients hospitalisés a légèrement baissé mercredi en France, à 24 708 (-163 en 24 heures), et le nombre de malades en réanimation était quasiment stable, à 2 607 (-9). Mais avec 25 379 cas confirmés de Covid-19 sur cette journée, "on arrive à des chiffres préoccupants", a prévenu Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qui guide le gouvernement. "Au milieu de la semaine prochaine", quand seront connus les chiffres des contaminations pendant les fêtes de fin d'année, "ce sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes", a-t-il ajouté, en faisant planer l'ombre d'un troisième confinement.