DIRECT. Covid-19 : couvre-feu instauré en Guadeloupe à compter de vendredi soir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Pas sûr que l'on contrôle votre pass sanitaire si vous vous rendez aujourd'hui dans une bibliothèque à Paris. L'intersyndicale de la direction des affaires culturelles de la capitale appelle le personnel à faire grève, a appris France Bleu Paris. Depuis sa mise en place le 21 juillet, cette obligation de contrôle du fameux sésame "exclut des usagers". Une dizaine de bibliothèques a déjà fermé ses portes vendredi et samedi derniers.

: Obligation de passer par la case "piqûre". Plusieurs entreprises américaines viennent d'imposer la vaccination contre le Covid-19 à leurs salariés. Parmi elles, des noms que vous connaissez : Google, Facebook, Morgan Stanley ou encore Lyft. Nos confrères de CNN (lien en anglais) en savent plus.

: Par ailleurs, l'annonce faite hier par Jean-Michel Blanquer interroge les syndicats sur la façon dont les nouvelles mesures vont pouvoir s'appliquer et sur la mise à l'écart des élèves non vaccinés. "On ne doit pas perdre en route des élèves" non vaccinés, s'inquiète l'un des responsables que nous avons interrogé.









: Vincent enseigne les lettres et l'histoire-géographie en lycée professionnel mais c'est pourtant de la "gymnastique" qui l'attend à la rentrée avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire.



Car désormais, en cas de contamination dans une classe de collège ou de lycée, "les élèves non vaccinés seront évincés, mais pas les vaccinés". Notre journaliste Solène Leroux a interrogé plusieurs enseignants.







: Ces mesures concernant la Guadeloupe interviennent quelques heures après l'annonce de nouvelles restrictions en Martinique cette fois. En effet, et nous vous en parlions dès hier soir, les Martiniquais vont de nouveau être confinés "à compter de ce week-end et pour trois semaines". Obligation d'être à la maison "de 5 heures à 19 heures" et "tout déplacement au-delà d'une limite de 10km autour du domicile sera soumis à une attestation".

: Egalement, à partir de lundi prochain (2 août), aucun déplacement ne sera autorisé sans motif impérieux entre l'Hexagone et la Guadeloupe (et inversement) pour les personnes non-vaccinées.

: En Guadeloupe, un couvre-feu est décrété de 21 heures à 5 heures à compter de vendredi soir et pour une durée de trois semaines, annonce la préfecture.

