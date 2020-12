DIRECT. Covid-19 : les campagnes de dépistage massif commencent ce lundi au Havre et à Charleville-Mézières

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "A quelques jours de Noël, avoir ce dépistage massif est un moyen de limiter la circulation du virus."



Sur France Bleu Normandie, l'ancien Premier ministre affirme que "quand l'Etat nous a proposé cette opération, nous avons dit oui tout de suite". Il y voit, pour les citoyens, "la possibilité de se faire tester rapidement, gratuitement et d'être accompagné".

: Pendant cinq jours, les 270 000 habitants de la communauté urbaine du Havre sont invités à se faire tester dans le cadre d'un dépistage massif. Le coup d'envoi de cette opération est prévu dans les prochaines minutes.

: #ONVOUSREPOND @protoco @allain : Vous faites allusion à cette séquence diffusée il y a quelques minutes sur notre antenne. En effet, comme le rapporte 20 Minutes, il existe une dérogation permettant de ne pas porter de masque en plateau, qu'on soit journaliste ou pas. Nous avons évoqué le sujet dans cet article en septembre.











: Bonjour ? Un protocole spécifique permettrait de ne pas porter le masque ? Pouvez-vous le détailler ! Merci pour votre excellent travail !

: C'est quoi cette info sur les journalistes qui ont le droit de ne pas porter le masque ? Quel est ce protocole ? Est-ce que je peux l'appliquer également à mon travail ?

: #ONVOUSREPOND @Simnt : A partir de demain, les voyages en train au-delà de 20 heures resteront possibles, comme cela avait été le cas lors du couvre-feu dans certaines métropoles avant le reconfinement. Munissez-vous simplement de votre billet de train et de l'attestation de déplacement (dont on attend encore la future version).

: Bonjour à tous ! J’ai une question concernant le couvre-feu qui arrive, pouvons-nous voyager au delà de 20 heures en train ? Et si par exemple mon train est à 19h30 et me fait arriver après 20 heures chez moi, est-ce possible dans ce cas-là également de voyager ?

: Plusieurs quotidiens régionaux prennent le pouls de la jeunesse confrontée à la crise. Des élèves de terminale confient ainsi au Télégramme leurs craintes pour leur orientation.



















: Pfizer indique que 20 avions transporteront ses vaccins chaque jour vers différents sites aux Etats-Unis. Les autorités ont pour objectif de vacciner quelque 20 millions d'Américains avant la fin de l'année.

: Les Etats-Unis ont lancé une impressionnante opération logistique pour acheminer les premiers vaccins qui doivent commencer à être administrés aujourd'hui dans le pays, le plus endeuillé par la pandémie avec près de 300 000 morts.













(REUTERS)

: On commence ce lundi 14 décembre par un nouveau point sur l'actualité :



• A la veille d'une nouvelle étape de déconfinement, les agglomérations du Havre et de Charleville-Mézières lancent aujourd'hui leurs campagnes de dépistage massif, une expérimentation visant à juguler l'épidémie avant les fêtes de fin d'année.







• Le maître britannique du roman d'espionnage John le Carré est mort à l'âge de 89 ans. Cet ancien agent secret avait accédé au succès international grâce à L'Espion qui venait du froid, paru en 1964 en France.



• L'interminable saga repart pour un tour : Londres et Bruxelles ont décidé de prolonger leurs négociations en vue d'un accord commercial, sans se fixer cette fois de date butoir, avant le couperet de la rupture définitive le 31 décembre.



• Après sa défaite face à Lyon (1-0), le PSG a laissé les commandes de la Ligue 1 à Lille, vainqueur de Bordeaux (2-1). Les Parisiens tenteront de se changer les idées devant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, à la mi-journée.