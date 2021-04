DIRECT. Covid-19 : le délai entre deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech et Moderna va être allongé à 42 jours, annonce Olivier Véran

Ce qu'il faut savoir

Objectif : "vacciner plus vite sans voir se réduire la protection". Outre l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans dès lundi, Olivier Véran annonce dimanche 11 avril dans un entretien au Journal du dimanche "l'espacement des deux doses de vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna". En pratique, à partir de mercredi, les personnes qui recevront leur première dose d'un de ces deux vaccins se verront proposer un rappel à 42 jours, au lieu de 28 actuellement. Suivez les dernières informations en direct avec la rédaction de franceinfo.

La vaccination ouverte demain aux plus de 55 ans. Dans un entretien au JDD, le ministre de la Santé a annoncé que "tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir" dès lundi des injections des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, dont la première livraison doit arriver demain.

Le bilan des décès continue à s'alourdir. Samedi, plus de 5 769 patients atteints par le virus étaient soignés dans les services de réanimation, sur une capacité actuelle portée à 8 000 lits de réa toutes pathologies confondues. Le bilan des décès continue de grossir, à plus de 98 000 morts en cette fin de semaine. Un chiffre qui rapproche la France de la barre des 100 000 morts, déjà dépassée en Italie ou au Royaume-Uni.

La HAS recommande aux moins de 55 ans vaccinés avec AstraZeneca de recevoir une seconde dose différente. Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé une seconde dose de vaccin différent (Pfizer/BioNTech ou Moderna) pour les moins de 55 ans qui avaient reçu une première dose d'AstraZeneca avant qu'il ne soit suspendu en mars pour ces catégories d'âge à cause de cas de thromboses atypiques.