DIRECT. Covid-19 : la France se déconfine, le couvre-feu mis en place dès ce soir

Ce qu'il faut savoir

Après un mois et demi de restrictions pour lutter contre le Covid-19, les Français peuvent à nouveau se déplacer sur tout le territoire national et sans attestation, sauf s'ils se déplacent pendant le couvre-feu pour des raisons impératives. Face à une crise sanitaire dont la sortie s'avère bien plus difficile que prévu, avec des indicateurs qui stagnent depuis plusieurs jours, ce couvre-feu strict s'applique de 20 heures à six heures le matin, dès mardi soir. Suivez notre direct.

Une nouvelle attestation de déplacement disponible. Le justificatif en vigueur pendant le confinement n'est désormais plus demandé en journée. En revanche, il faudra se munir d'un nouveau document pour quitter son domicile pendant le couvre-feu, entre 20 heures à 6 heures. Il est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Seule exception: les déplacements seront autorisés la nuit de Noël/

La culture dans la rue. Pour ce deuxième confinement, théâtres, salles de spectacle, cinémas, musées, ou encore tribunes de stade, resteront fermés, au moins jusqu'au 7 janvier. Une décision justifiée par le fait "d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", mais qui a provoqué la colère du monde de la culture. Pour se faire entendre, ils organisent mardi plusieurs rassemblements dans toute la France.

Des opérations de dépistage massif. La France s'est lancée dans une stratégie de dépistage massif ciblé sur quatre agglomérations, et qui a débuté avec Le Havre (Seine-Maritime) et Charleville-Mézières (Ardennes). Deux autres territoires suivront en janvier : Roubaix (Nord) et Saint-Etienne (Loire).

Loin de l'objectif de 5 000 nouveaux cas par jour. Si les nouveaux cas positifs de Covid-19 sont descendus à 3 063 sur 24 heures selon les chiffres publiés lundi, il faut rappeler que cet indicateur connait un creux tous les débuts de semaine en raison de la fermeture de labos le dimanche. La veille, le nombre de cas dépassait les 11 000, bien au-delà de l'objectif des 5 000 cas quotidiens fixé par l'exécutif. Le nombre de patients en réanimation était lui de 2 896 lundi, contre 2 861 dimanche. Et les hôpitaux comptaient 25 449 patients atteints du Covid-19, soit quelque 200 malades de plus que la veille.