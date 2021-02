DIRECT. Covid-19 : la fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada prolongée jusqu'au 21 mars

Ce qu'il faut savoir

La fermeture de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada a été prolongée d'un mois, jusqu'au 21 mars, a indiqué vendredi 19 février le gouvernement canadien. Seuls le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels sont autorisés. A partir de lundi, tous les voyageurs se rendant au Canada devront par ailleurs se mettre en quarantaine dans des hôtels à leur arrivée en attendant les résultats de tests de dépistage PCR obligatoires.

Huit à dix jours avant de nouvelles décisions en France. Emmanuel Macron a évoqué un "scénario de résilience", avec un allégement des contraintes sanitaires lors d’un échange par visioconférence avec une quinzaine de parlementaires de sa majorité, a appris le service politique de franceinfo auprès de participants.

Lancement de la vaccination en Nouvelle-Zélande. La campagne démarre avec les agents d'immigration et le personnel travaillant dans les centres de quarantaine et le transport aérien. Le pays a été largement félicité pour sa gestion de l'épidémie et n'a connu que 26 décès sur une population de cinq millions d'habitants.

Lutte contre les inégalités d'accès aux vaccins. Les dirigeants du G7 ont annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé.

L'alcool interdit dans les rues de Lyon. La préfecture du Rhône a interdit la consommation d'alcool sur la voie publique samedi après-midi dans le centre de Lyon, afin de limiter les rassemblements autour des débits de boissons, jugés "propices à la diffusion épidémique".