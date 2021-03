DIRECT. Covid-19 : l'OMS se réunit ce mardi pour étudier la sûreté du vaccin AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays dont la France

Ce qu'il faut savoir

Un vaccin sous haute surveillance. Le Groupe consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination, qui "a examiné les données et est en contact étroit avec l'Agence européenne des médicaments", se réunit mardi 15 mars, pour étudier la sûreté du vaccin AstraZeneca, a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Et pour cause, lundi, sept Etats européens, dont la France, ont allongé la liste des pays ayant suspendu par précaution l'administration du vaccin du laboratoire suédo-britannique.

Une réponse européenne jeudi. Le comité de surveillance du risque et de pharmacovigilance de l'Agence européenne du médicament (EMA) rendra jeudi son avis sur le vaccin d'AstraZeneca, à l'issue d'une réunion d'urgence. L'EMA ne s'interdit pas de publier, d'ici jeudi, des éléments intermédiaires avant l'avis officiel.

Une douzaine de pays en attente. Au total, c'est une douzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, qui ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, après le signalement d'effets secondaires "possibles" mais sans lien avéré à ce stade. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme qu'il n'y a "aucune preuve de risque aggravé" de caillot sanguin entraîné par son vaccin.

Le Brésil accélère la vaccination. Le ministre de la Santé brésilien a annoncé (avant de se faire remplacer) la commande de 100 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech et de 38 millions de doses du vaccin Janssen pour accélérer une campagne d'immunisation trop lente dans le pays de 212 millions d'habitants. La vaccination au Brésil n'a commencé qu'à la mi-janvier, avec seulement les vaccins AstraZeneca et CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac.