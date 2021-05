DIRECT. Covid-19 : l'Inde a dépassé les 20 millions de cas confirmés, plus de 220 000 morts ont été recensés

Ce qu'il faut savoir

La situation sanitaire en Inde reste inquiétante, mardi 4 mai, le pays ayant dépassé les 20 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie (20,3 millions) tandis que la barre des 220 000 morts (222 408) a été franchie, selon le ministère de la Santé. Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'afflux d'aide internationale ces derniers jours. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a toutefois diminué ces derniers jours, après avoir atteint un pic de 402 000 cas vendredi. Suivez notre direct.

Polémique en Australie. Des milliers d'Australiens sont coincés en Inde, depuis que le gouvernement a interdit les entrées sur son territoire face à la flambée de Covid, y compris pour ses ressortissants. Le Premier ministre Scott Morrison avait menacé ses concitoyens revenant d'Inde de cinq ans de prison samedi, avant de revenir sur ses propos mardi.

Les droits des résidents d'Ehpad "grandement entravés". Le droit à une "vie privée et familiale" a été plus entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'Ehpad que pour le reste de la population, dénonce la Défenseure des droits dans un rapport qui formule une soixantaine de recommandations pour garantir leur "liberté".

Les Etats-Unis autorisent le vaccin Pfizer pour les enfants de 12 ans et plus. Le vaccin Pfizer est actuellement autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus dans le pays et cette demande d'extension aux adolescents devrait être effective à partir de la semaine prochaine, ont rapporté les médias américains.

Au Canada, le vaccin Johnson & Johnson recommandé seulement aux plus de 30 ans. Il s'agit d'une recommandation du comité scientifique qui conseille le gouvernement sur la vaccination. Cette annonce est survenue quelques heures après que le Danemark ait renoncé au vaccin de "J&J" à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.