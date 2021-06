DIRECT. Covid-19 : Moderna demande l'autorisation de son vaccin pour les adolescents dans l'Union européenne et au Canada

Ce qu'il faut savoir

Moderna a annoncé lundi 7 juin avoir déposé des demandes d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans au Canada et dans l'Union européenne. Les demandes ont été déposées auprès de l'Agence européenne des médicaments et de Santé Canada. Ce vaccin à ARN messager n'y est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus, contrairement à celui de l'alliance Pfizer/BioNTech, autorisé fin mai pour les adolescents dès 12 ans tant dans l'UE qu'au Canada. Suivez notre direct.

"Un quart des discothèques" menacées de fermeture. "Vous avez un quart de la profession qui est en train de disparaître" en raison des restrictions liées au Covid-19, a affirmé lundi sur franceinfo Patrick Malvaës, président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Par ailleurs, ce dernier évoque un "sursis artificiel" pour celles "qui bénéficient encore des aides" et qui voient arriver la fin progressive du "quoi qu'il en coûte". "A la clé, il y a 25 000 emplois", alerte le syndicaliste. Les acteurs du monde de la nuit doivent être fixés sur leur sort le 15 juin, selon le ministre délégué aux PME, Alain Griset.

Le variant identifié en Inde inquiète les Landes. "On a une suspicion de variant delta sur une cinquantaine de patients", a affirmé sur franceinfo Benoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et médecin en santé publique. Ces patients se trouvent "dans le département des Landes qui a aujourd'hui un taux d'incidence autour de 100", soit "au-dessus de la moyenne nationale et de la moyenne régionale qui est autour de 72".

L'Espagne rouvre ses portes. La deuxième destination touristique mondiale rouvre ses frontières aux touristes vaccinés du monde entier, lundi, dans l'espoir de relancer son économie. Les Européens non vaccinés, qui avaient déjà le droit de venir mais devaient présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, pourront eux se contenter désormais d'un test antigénique.

Plus de 40% de la population française vaccinée. Plus de 27,9 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France dimanche, soit 41,7% de la population française et 53,2% de la population majeure. Parmi elles, près de 13,6 millions de personnes ont terminé leur parcours vaccinal (une, deux ou trois doses, selon les personnes et les vaccins).