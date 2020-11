DIRECT. Covid-19 : l'Allemagne dépasse le million de cas

Ce qu'il faut savoir

Un nouveau record. L'Allemagne a franchi vendredi le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Considéré comme un des bons élèves européens de la gestion de l'épidémie mais frappé de plein fouet par la deuxième vague, le pays compte 1 006 394 malades officiellement déclarés et 15 586 décès, selon l'institut.

L'Allemagne va prolonger jusqu'à début janvier ses restrictions pour lutter contre le Covid-19, dont la fermeture des bars et restaurants et les limitations de participants à des réunions privées, avait annoncé mercredi soir Angela Merkel. Suivez notre direct.

Le vaccin d'AstraZeneca nécessite "une étude supplémentaire". Le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford nécessite "une étude supplémentaire", a déclaré jeudi le directeur général du groupe, après des critiques concernant les résultats annoncés. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) d'évaluer le vaccin.

Un Thanksgiving à haut risque aux Etats-Unis. Les Américains ont fêté Thanksgiving jeudi dans une ambiance contrastée, avant le Black Friday prévu vendredi. Eux qui ont l'habitude de se réunir en famille autour d'une dinde en ce jour férié, ils ont reçu cette année deux sons de cloche. Du côté du président élu Joe Biden, il s'agissait de "sacrifice" en évitant de se déplacer. Le président sortant Donald Trump, lui, avait encouragé dès mercredi "tous les Américains à se rassembler, chez eux et dans des lieux de culte".

La pression continue de baisse à l'hôpital en France. Les données sanitaires ont cessé de se dégrader, avec une nouvelle décrue des admissions en services de réanimation, mais l'épidémie a encore tué 340 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi. Les services de réanimation comptaient 4 006 malades (contre 4 136 la veille), dont 192 nouvelles admissions en 24 heures (258 mercredi). Quelque 29 282 personnes porteuses du virus étaient toujours hospitalisées jeudi, contre 29 944 la veille, et après un pic à plus de 33 000 mi-novembre.

Première phase d'allègement du confinement samedi. Les petits commerces pourront rouvrir dès samedi, et les déplacements seront permis dans un rayon de 20 km et pendant trois heures. En revanche bars, restaurants et salles de sport garderont portes closes, au moins jusqu'au 20 janvier. Franceinfo résume dans cet article ce qui est autorisé dès samedi.