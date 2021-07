DIRECT. Covid-19 : la quatrième vague représente un "risque majeur" pour les hôpitaux si elle arrive en août, craint le directeur de l'ARS d'Ile-de-France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Les personnes non vaccinées contre le Covid-19, même testées négatives, pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions si les infections continuent à augmenter en Allemagne, déclare le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel dans le journal Bild. "Cela pourrait signifier qu'accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non vaccinées testées, car le risque est trop élevé."

: Tour de vis du préfet des Alpes-Maritimes face à la hausse du nombre de cas.

: Il est midi largement passé, le point sur l'actu s'est joué au golden score lui aussi.



Et de deux pour les Bleus ! Amandine Buchard a décroché une magnifique médaille d'argent en -52 kg. "Bubuche" n'a rien pu faire face à la Japonaise Abe en finale. Dans quelques minutes, on attend la demi-finale de Romain Cannone à l'épée. Le minute par minute, c'est par ici.



Des inondations provoquées par les violents orages ont fait de gros dégâts matériels dans la province de Namur et dans la vallée de la Meuse. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer.



• Au lendemain des manifestations anti-pass sanitaire qui ont rassemblé 161 000 personnes hier, Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une visite à l'hôpital de Papeete : "Il y a des gens qui sont dans la mobilisation irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice".



• L'incendie de forêt près de Moux, dans l'Aude, "est en partie maitrisé, mais il progresse toujours", annonce le maire de la ville sur franceinfo. 850 hectares de végétation sont partis en fumée.

: Quand vous entrez le QR code de votre deuxième dose, puis une semaine après, quand vous avez votre pass sanitaire, des confettis bleu blanc rouge pleuvent dans l'appli, dont ça doit être le seul côté festif.

: Bonjour Pierre, c'est quoi "les petits confettis bleu blanc rouge dans TousAntiCovid" ?

: @Question Nous avons la liste des membres qui prendront part à cette commission mixte (pour tenter d'aplanir les points de désaccord), mais je peux vous dire qu'en cas de fumée blanche, l'Assemblée nationale se réunira à 17h30 et le Sénat à 19h30. Mais je ne crois pas que les débats de la commission seront diffusés. En revanche, elle produira un rapport qui sera consultable.

: Bonjour, les travaux de la commission mixte paritaire du Parlement, cet après-midi, seront-ils retransmis ? Merci

: @ambulant J'ai vu passer des vidéos aériennes, mais prises avec un effet fish-eye qui a tendance à écraser la perspective et donc fausser la perception de la masse de gens présentes. C'est pour ça qu'il faut rester prudent.

: Il n'existe toujours aucune photo aérienne de ces manifs, qui permettraient, au moins pour Paris, une évaluation plus précise ? Laquelle ne devrait pas être faite par un ministère de l'Intérieur, juge et partie, mais par un organisme comme l'INSEE ou... l'IGN.

: Pas de panique, vous avez les petits confettis bleu blanc rouge dans TousAntiCovid dès le matin du septième jour suivant votre deuxième injection. Il n'y a pas de question d'heure.

: Bonjour et merci pour votre live. J'ai une question à laquelle, je ne trouve pas de réponse, sur tous les sites concernant le COVID. Ma fille s'est fait vacciner le vendredi à 17 heures, son pass sera actif dés le vendredi 30 au matin ou le 30 à 17h01 ? Car elle doit travailler le 30 au matin, dans un endroit qui demande le pass sanitaire ! Cela éviterait un test pour quelques heures ! Merci si vous avez la réponse !

: @Dr Anne Pezaire Nous avons couvert les différents rassemblements dans le live d'hier, qui avaient effectivement une nature différente. Même si, si vous lisez le reportage de notre journaliste Paolo Philippe, les manifestants du Trocadéro ne se revendiquaient pas tous du parti de Florian Philippot, loin s'en faut.

: J'espère que vous avez bien précisé quelque part qu'il y avait deux principales manifestations hier à Paris, celle de Bastille appelée par des "gilets jaunes" de la première heure et faite de gens progressistes et humanistes, et celle du Trocadero appelée par un parti d'extrême droite ; cela n'est pas très clair dans ce que j'ai lu jusque-là...

: @Foxymus Le seul chiffre dont on dispose, c'est celui de Florian Philippot, qui revendiquait 100 000 personnes massées pour son rassemblement au Trocadéro. Notre journaliste Paolo Philippe reconnaît que la place était bien remplie, mais que le chiffre devrait plutôt tourner autour de 10 000. D'ailleurs, la place du Trocadéro n'est pas assez grande pour accueillir 100 000 personnes.

: @Foxymus Voilà qui fait plaisir à lire de bon matin :-/ On retourne à un débat qu'on a déjà eu au temps des "gilets jaunes". Nous donnons systématiquement le chiffre de la police et celui des organisateurs, or il se trouve que de chiffres des organisateurs, nous n'avions pas hier soir. Les "gilets jaunes" s'étaient organisés avec le "Nombre jaune" pour effectuer leur propre comptage, qui avait le mérite d'apporter un contrepoint aux chiffres de la police.

: Belle initiative... par contre quand annoncerez-vous les chiffres réels de la mobilisation ? Plus d'1 million de personnes dans toute la France et vous continuez à nous sortir les faux chiffres du ministère de l'Intérieur... navrant de moutonnage "journalistique" qui vous ressemble de plus en plus 🤥🤥🤥

: Mais bien sûr @Mathilde Tilly : dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, en Haute-Garonne, dans le Tarn et Garonne, dans l'Aude, en Meurthe-et-Moselle, en Vendée, en Charente-Maritime, dans les Landes, en Gironde, dans le Calvados, en Ille-et-Vilaine, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme et dans le Var. Les modalités sont détaillées département par département dans cet article de La Croix.

: Pouvez-vous nous détailler la liste des 16 départements concernés par le port du masque en extérieur ? Merci de votre travail !

: @Masquévacciné Justement, les épidémiologistes sont très critiques sur la promesse d'Olivier Véran de renoncer au masque dans les lieux clos sous condition du pass sanitaire. On n'en entend plus trop parler d'ailleurs.

: Bonjour FI, Je ne comprends pas bien pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire pour les vaccinés dans certains lieux clos alors qu'on sait que 6% des vaccinés avec deux doses sont positifs. La logique ne voudrait-elle pas que le port du masque soit maintenu pour qu'on puisse VRAIMENT ralentir les contaminations ?

: La liste continue de s'allonger. Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Var... Au total, 16 départements sont concernés par le retour du port du masque en extérieur pour tout ou partie de leur territoire. Je détaille dans cet article les critères qui justifient le retour du masque à l'extérieur.







(FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS / AFP)

: @Angevine Alors chaque matin, je choisis trois unes de la presse en fonction des thèmes principaux de l'actualité. Il me semblait normal d'évoquer la mobilisation d'hier, qui est en hausse par rapport à la semaine dernière, alors qu'on est quand même en plein milieu des vacances. Et il se trouve qu'assez peu de journaux ont choisi d'en faire leur une. Voilà pour ce petit point "cuisine interne".

: Bonjour FI, c’est la Une du Dauphiné qui me fait réagir ce matin. Pourquoi titrer en aussi grand sur une minorité de Français, à peine 1%, qui est mise en avant ? Bien sûr il faut parler de leurs revendications mais cette couverture est peut-être un peu disproportionnée. Malheureusement c’est à l’image du travail de beaucoup de médias qui mettent en avant la polémique, quitte à faire un effet loupe juste pour faire du papier vite fait et pas compliqué. Pour quelle raison choisissez-vous de mettre en avant ce journal ? C’est donner du crédit à cette forme de journalisme, non ?

: Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'hôpital de Papeete sur la progression de la vaccination et sur les opposants au pass sanitaire. Une partie de sa déclaration est à retrouver ici :







(FRANCEINFO)

: @Xav En fait, une mesure transitoire prévoit son application pour certains lieux comme les cinémas ou les piscines via un décret du 21 juillet, mais pour les restaurants etc... le gouvernement prévoit de passer par la loi.

: Bonjour Pierre, mais le pass est déjà en vigueur ?? Hier piscine en famille et pass sanitaire obligatoire. Du coup, nous étions une vingtaine alors que samedi dernier, nous étions une centaine... ça change... je dois vous avouer que je ne comprends plus rien sur ce pass. Allez les Bleu(e)s

: @urgence sanitaire Figurez-vous qu'effectivement, nous sommes dans un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui avait été instauré pour la dernière fois en octobre 2020. Mais ce processus devait s'achever en septembre. Je vous renvoie à l'article du site vie-publique.fr pour avoir plus de détails.

: Bonjour FI, je me trompe peut-être mais vous parlez toujours d'état d'urgence sanitaire alors que si je ne me trompe pas, nous sommes en état de sortie, et non plus en état d'urgence même. Merci par avance

: @Vacciné Tout à fait, si députés et sénateurs n'arrivent pas à s'entendre en commission mixte paritaire, le texte reprend sa navette entre Assemblée et Sénat. Mais cela décalerait d'autant le vote de la loi instaurant le pass sanitaire.

: Bonjour Pierre, corrigez-moi si je me trompe mais si la CMP ne parvient pas à un accord sur la loi retoqué par les sénateurs, le texte retourne à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot dans le processus législatif et la loi sanitaire sera probablement validée par la majorité LREM/Modem.

: Résultat des courses : députés et sénateurs vont tenter de se mettre d'accord dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui démarre à 15 heures. Si les choses se passent en douceur, la loi pourrait être adoptée dans la soirée et donc le pass sanitaire instauré début août.

: On en profite pour un petit point calendrier. Le Sénat a donc voté cette nuit, par 199 voix contre 123, le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Mais avec d'importantes modifications par rapport au texte approuvé par l'Assemblée nationale, et qui ne sont pas du goût du gouvernement.

: @Mathilde Tilly Tout à fait, la durée de l'usage du pass sanitaire est liée à l'état d'urgence sanitaire. La date d'échéance a d'ailleurs fait débat : le gouvernement veut jusqu'au 31 décembre, le Sénat veut raboter ce délai au 31 octobre.

: Bonjour Pierre, et bon dimanche ! Petite question sur la loi sanitaire : si elle est validée par le Sénat, l'est-elle avec une certaine limite dans le temps, comme par exemple uniquement pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire ?