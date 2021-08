DIRECT. Covid-19. Dénonçant un "déchaînement soudain de violence" contre eux, les pharmaciens appellent à l'apaisement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le port du masque était de nouveau obligatoire en extérieur en Haute-Corse depuis le 27 juillet, dans les zones les plus fréquentées de six communes : Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ile-Rousse, Calenzana et Corte.







: Le plan blanc permet notamment de rappeler des soignants en congés, de déprogrammer des opérations et d'ouvrir des filières supplémentaires, pour subvenir aux besoins des patients lorsque la situation sanitaire l'exige. Plus tôt dans la journée, l'hôpital de Bastia alertait sur la situation proche de la saturation de ses services.

: La Corse déclenche le plan blanc dans ses hôpitaux après une forte augmentation des cas de Covid-19 sur l'île, a appris franceinfo auprès de l'Agence régionale de santé.

: "Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, à cause du contexte sanitaire. Ça fait vraiment mal au cœur de les voir souffrir, de voir que la situation se dégrade encore et encore", déplore Assia, adolescente de 17 ans, membre de la diaspora algérienne en France. Comme elle, de nombreux Algériens tentent de se mobiliser face à la crise sanitaire qui frappe durement le pays de l'autre côté de la Méditerranée. Solène Leroux a recueilli leurs témoignages.







: "Plus on atteindra l'immunité collective, moins on aura besoin de cette troisième dose."





Les personnes vaccinées peuvent produire des anticorps au mois de "huit mois à un an. Au-delà on ne peut pas dire", explique à franceinfo l'immunologiste Matthieu Mahévas. "La question d'une troisième dose se pose surtout pour les patients immunodéprimés ou pour les personnes très âgées, pour lesquelles le système immunitaire fonctionne moins bien."







: Le vaccin aurait-il des conséquences sur le cycle menstruel ? L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a bien recueilli des signalements, mais poursuit ses investigations. Julien Nguyen Dang et Louis San vous résument l'état des études scientifiques à ce sujet.



: L'hôpital de Bastia tire la sonnette d'alarme. Proche de la saturation, il commence à manquer de bras face aux nombreux soignants, cas contacts ou malades, qui doivent rester chez eux. En seulement huit jours, le nombre de lits alloués aux patients atteints du Covid-19 a été multiplié par quatre.







: Le vaccin contre le Covid-19 peut-il provoquer des troubles menstruels ? Sur les réseaux sociaux, des femmes décrivent des retards de leur cycle ou des règles particulièrement douloureuses, après avoir été vaccinées. Franceinfo a recueilli leurs témoignages.







: La Tunisie a été frappée de plein fouet par le variant Delta et depuis mars, le nombre de morts du nouveau coronavirus a plus que doublé. Le pays recense plus de 20 000 morts de la maladie, des chiffres qui inquiètent l'OMS. L'organisation appelle désormais à accélérer la vaccination dans le pays.









: Le centre de vaccination de Fort-de-France a été incendié volontairement il y a deux jours, en marge d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des agents de la mairie ont évalué les dégâts sur le site. C'est "une désolation", a constaté José Templet, agent enquêteur au service hygiène interrogé par Martinique La 1ère.









: Le variant Delta représente 83% des tests positifs en France métropolitaine, et sa progression a fait un bond depuis la première semaine de juillet. Pour obtenir ces chiffres, Santé publique France a compulsé les séquençages et criblages des tests positifs avec toutes les données épidémiologiques.



: La Martinique est frappée de plein fouet par la quatrième vague de Covid-19, raison pour laquelle un confinement est de nouveau appliqué. Cette fois-ci, quelque 40% des admis en réanimation ont moins de 40 ans, et ils ne sont pas vaccinés. Le personnel médical et les soignants travaillent à flux tendu.







: Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, a de nouveau plaidé pour "la vaccination obligatoire pour tous les adultes". Elle a réitéré sur France Inter cette proposition formulée mi-juillet par les députés et les sénateurs socialistes. En revanche, l'élue affirme que "le pass sanitaire oppose les Français entre eux et les divise, alors qu'il n'y a pas de règles claires".

: Les données par commune permettent de dresser un constat frappant : plus une commune est pauvre, plus elle est en retard sur la vaccination. Pour savoir où en est votre intercommunalité ou votre métropole dans la campagne de vaccination, nous avons préparé un moteur de recherche dédié, disponible à cette adresse.







: Il faut également prendre en compte de fortes disparités sociales. A l'échelle nationale, les 10% des communes les plus riches sont vaccinées à 47,2%, contre 35,3% seulement pour les communes les plus défavorisées. En Ile-de-France et en Paca, ces écarts sont encore plus marqués.







: Plus d'un Français sur deux est vacciné en France, mais il existe de nombreuses disparités géographiques. Quand on regarde la carte de France de la vaccination par intercommunalité, le Nord est beaucoup plus en avance, et le Sud-Est en retard.









: A compter du 1er septembre, l'Allemagne va proposer une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux populations âgées et vulnérables, a annoncé hier le ministère de la Santé. Les personnes qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager sont également concernées.

: Hier, l'Ordre des médecins s'est inquiété des conditions de mise en œuvre d'une telle disposition, dans un communiqué. Elle "ne doit pas priver des patients de soins, alors même que les conséquences délétères de la crise sanitaire en termes d'accès aux soins et de suivi des malades (...) sont largement documentées".

: "Penser qu'un patient qui a besoin de soins ne sera pas admis à l'hôpital, c'est une hérésie : un patient qui arrive à l'hôpital qui a besoin d'un soin sera pris en charge même s'il n'est pas vacciné. Ce ne serait pas éthique."



Le projet de loi sanitaire prévoit un pass pour les visiteurs et les patients ayant des soins déjà programmés. "Je n'arrive pas à croire qu'on va empêcher des gens de venir se faire soigner", a déclaré sur franceinfo Marc Leone, secrétaire général de la Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR).