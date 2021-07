DIRECT. Pass sanitaire dans les transports : son entrée en vigueur devrait être entre "le 7 et le 10 août", annonce le ministre Jean-Baptiste Djebbari

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "On stigmatise une partie des élèves qui dépendent du choix de leurs parents".



Les élèves vaccinés à un endroit, les élèves non-vaccinés à un autre endroit. Inadmissible, s'agace sur franceinfo la numéro 2 de la FCPE. "On est en train de leur dire qu'ils n'auront pas les mêmes droits que les élèves qui seront vaccinés", a réagi Nageate Belahcen après les annonces du ministère de l'Education nationale.

: J'ai bien sûr reconnu votre référence aux Inconnus, @Bouchonois. Pour autant, je laisse le ministère des Transports répondre sur ce qu'est un bon taux ou un mauvais taux de contrôle :)

: Bonjour, c'est quoi un bon taux de contrôle ? Et un mauvais taux de contrôle? (un bon contrôle, c'est un gardien la paix avant tout qui voit un client, euh... un citoyen et le contrôle). Désolé pour ces références, vaut mieux en rire tant qu'on peut encore en rire

: Cette obligation du pass sanitaire, attestant d'une vaccination ou d'un test Covid-19 négatif, concerne notamment les vols intérieurs, les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit. Pour le transport ferroviaire, le ministre reconnaît que les contrôles seront "massifs" mais "pas systématiques". Sur Twitter, il nous suggère même une idée pour éviter les éventuelles galères :

: Ca se précise. L'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance entrera en vigueur "entre le 7 et le 10 août". Pour autant, "on va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile", promet le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur BFMTV. L'idée, c'est d'éviter un phénomène de "trop grandes files d'attente".

: "Marrant", "marrant", c'est vous qui le dites, @Maxence :) On défriche tout ça et on essaie de répondre à toutes vos questions.





: Marrant le nouveau protocole sanitaire avec des niveaux de vigilance qui ressemblent fortement à la météo... 😅

: On est comme vous, on digère les annonces de Jean-Michel Blanquer. Pour les plus pressés, l'intégralité du protocole sanitaire pour la rentrée de septembre est disponible sur le site du ministère de l'Education nationale.





: Voici un nouveau résumé de l'actualité pour accompagner votre café :



Voici comment se déroulera la rentrée scolaire pour vos enfants. Au collège et au lycée, seuls les élèves non vaccinés auront cours à distance s'il y a un cas de Covid-19 dans une classe, les autres suivront les cours à distance. En primaire, "on fermera la classe" lorsqu'il y aura un cas, annonce sur franceinfo le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.





Depuis Papeete, Emmanuel Macron déclare que la France "a une dette" envers la Polynésie française après les essais nucléaires menés dans l'archipel de 1966 à 1996. Le chef de l'Etat dit vouloir "la vérité" et la "transparence" .



Et une troisième médaille d'or pour le clan français, celle du deux de couple Matthieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron. En revanche, patatras pour les judokas Margaux Pinot et Axel Clerget, tous les deux éliminés en huitièmes de finale. Les épreuves continuent en direct ce matin.



Rachida Dati est mise en examen pour "corruption passive", "trafic d'influence passif" et "recel d'abus de pouvoir" dans l'affaire Renault-Nissan. "On tente d'entraver mon engagement dans les échéances qui s'annoncent !", réagit l'ancienne ministre de la Justice.



Passe-montagne, Double messieurs, Mischka, c'était lui. L’acteur et réalisateur Jean-François Stévenin est mort à l’âge de 77 ans. Ce comédien prolifique avait joué pour François Truffaut, Bertrand Blier et Jacques Demy.



Deux morts, cinq disparus, 31 blessés dont trois graves : voici le dernier bilan de l'explosion survenue à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, sur un site de traitement de déchets.

: Autrement dit, il est prévu de contrôler l'état vaccinal des élèves. Cela va être très plaisant cet état d'esprit entre les jeunes...

: Si j'ai bien compris, s'il y a un cas de contamination dans une classe du secondaire, les élèves non vaccinés suivent les cours en distanciel et les vaccinés viennent en classe. Donc les profs doivent faire distanciel ET présentiel ?

: Pour les enfants de moins de 12 ans qui sont au collège, on fait quoi ?

: Donc on remet le chômage partiel pour les parents dans ce cas ?

: Donc les salles seront équipées pour faire cours à la fois en présentiel et à distance ?

: Sur le terrain, c'est impossible à mettre en place. Un enseignant ne peut pas se couper en deux et faire classe en présentiel et en virtuel. Donc c'est une vaccination obligatoire déguisée. Deux poids deux mesures. Où est est l'égalité ?

: Beaucoup de parents parmi vous et beaucoup d'interrogations après les annonces de Jean-Michel Blanquer sur la rentrée scolaire de septembre.

: Vos enfants sont en primaire ? Pour eux, à la rentrée, lorsqu'il y aura un cas de contamination dans une classe, "on fermera", précise Jean-Michel Blanquer.

: Dit autrement, dans l'enseignement secondaire, "ce seront les élèves non vaccinés qui seront évincés mais pas les élèves vaccinés, assure Jean-Michel Blanquer sur notre antenne. C'est notre boussole que de maintenir ouvert l'ensemble du système scolaire".

: euls les élèves non vaccinés auront cours à distance s'il y a un cas de Covid-19 dans une classe de collège et de lycée à partir de la rentrée, annonce le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur franceinfo.

: "Selon l'assurance maladie, je n'ai pas reçu mes doses !" Une phrase que vous avez peut-être entendue autour de vous. Il faut dire que récupérer son pass sanitaire quand on a été vacciné il y a plusieurs mois maintenant n'est pas chose facile. Notre journaliste Solène Leroux a interrogé quelques galériens du QR code.







: La vaccination contre le Covid-19 est-elle déconseillée aux femmes qui allaitent ? Sur les réseaux sociaux, des personnes rapportent des messages contradictoires selon les centres de vaccination et les professionnels de santé. Je fais le tour des recommandations dans cet article.









