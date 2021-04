Désintox. Vaccination : les classements erronés d'Anne Genetet, porte-parole LREM à l'Assemblée Nationale

La porte-parole du groupe la République en Marche à l’Assemblée nationale, Anne Genetet, en a assez du “French bashing” qu’elle pense déceler dans une interview d’un professeur critique de la gestion de la pandémie par les autorités. Dans un tweet, la députée des Français de l’étranger, contre-attaque : « La France 4ème pays au monde en pourcentage de population qui a reçu une 1ère dose ».

Pour preuve, Anne Genetet publie une capture d’écran d’un graphique du site Our World in Data, qui compile les données mondiales de l’épidémie de la Covid. En « part de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin, au 28 mars », la France arrive 4ème. Problème : il manque de très nombreux pays dans ce graphique. C’est ce que des internautes font remarquer à la députée. Loin d’en démordre, elle publie une capture d’écran d’un autre indicateur : le nombre de doses administrées pour 100 personnes. La France tombe à la quinzième place.



Mais la porte-parole de LaREM a encore laissé de côté quelques pays. Car si l’on regarde l’ensemble des données d’Our World in Data, la France est en fait en-dessous de la 50ème place en nombre de doses administrées par habitants, et en-dessous de la 40ème en part de la population qui a déjà reçu au moins une dose. L’Hexagone est derrière des micro-Etats - où il peut-être plus facile de vacciner une population très peu nombreuse - mais aussi en-dessous de la moyenne de l’Europe, Royaume-Uni compris, pour ces deux indicateurs.



Les ricanements suscités par cette lecture sélective des classements mondiaux ont visiblement irrité l’exécutif. Le 1er avril à l’Assemblée nationale, Olivier Véran s'agaçait ainsi : « Je me contrefous de savoir s’il y a 3 pays ou 5 pays ou 8 pays qui ont plus vacciné ». Sans qu'on sache si le ministre de la Santé était plus fatigué des critiques, ou des maladresses de ses soutiens qui les ont provoquées.

