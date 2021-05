Désintox. Vaccin : il est faux de dire que plus 200 000 doses n'ont pas été administrées

C'est la polémique qui monte à propos de la campagne de vaccination. Il y a une multiplication des créneaux disponibles dans les centres de vaccination. Sur TF1, le présentateur du journal télévisé, Gilles Bouleau, assurait même que 200 000 doses ne trouvaient pas preneurs chaque jour. « Ce sont paraît-il des denrées très rares, précieuses, en nombre insuffisant, et pourtant tous les jours plus de 200 000 doses de vaccin d’une efficacité exceptionnelle contre la Covid sont remballées faute d’avoir été injectées. »

L’affirmation, reprise sur le site de LCI, a fait beaucoup réagir. Pourtant, le reportage qui suit le lancement du présentateur n’évoque pas du tout ces 200 000 doses qui seraient remises au frigo chaque soir. Et pour cause, Gilles Bouleau a confondu le nombre de créneaux de vaccination disponibles, et celui des doses non utilisées.

Or, les deux n'ont rien à voir. Le reportage de TF1 évoque effectivement 230 000 créneaux disponibles le 27 avril, mais cela ne veut pas dire que 230 000 doses ont été perdues ce jour. D’abord, un « créneau » peut correspondre à plusieurs rendez-vous, et donc à l’injection de plusieurs doses. Jusqu’à 25 dans les grands centres, par exemple. À l’inverse, certains médecins ou pharmaciens ouvrent beaucoup plus de créneaux qu’ils ne possèdent de doses, pour être sûr de trouver preneur. Et ferment tous les créneaux dès que les doses sont prises.

Enfin, quand on parle de 230 000 créneaux disponibles le 27 avril, il s'agit des créneaux libres sur les quatre ou cinq semaines à venir... pas sur une seule journée.

Il est probable que chaque soir, certaines doses restent inutilisées. Mais impossible de savoir combien. Le ministère ne donne pas de chiffres sur le sujet, pas plus que sur le décompte des créneaux disponibles d’ailleurs.

