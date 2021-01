Le géant pharmaceutique américain Pfizer et le laboratoire allemand Bio N Tech auraient-ils prévu la pandémie avant même qu’on ait identifié le coronavirus ? C’est ce qu’affirme sur CNEWS l’avocat défenseur des anti-vaccins Carlo Brusa. Selon lui, le laboratoire aurait commandé deux fois 800 millions de flacons en verre qui doivent tenir à - 100°C dès le 2 novembre 2019. Carlo Brusa en veut pour preuve une enquête des renseignements généraux allemands sur la question, avec à la clef une perquisition chez Pfizer - BioNTech.

Le problème c’est qu’en cherchant ces révélations dans la presse ou même sur des blogs anti-vaccins allemands, on ne trouve rien sur ce prétendu scandale. La première source qui évoque cette affaire est un blog français, le 27 décembre, qui assure que le Bundesnachrichtendienst, les services de renseignement fédéraux, ont perquisitionné BioNTech et le verrier Schott. Mais le texte a depuis été supprimé.

Jointe par Désintox, l’entreprise Schott dément formellement avoir été entendue par les services secrets et assure n’avoir fourni des flacons pour le vaccin qu’en 2020. Cette intox n’a d’ailleurs ni queue ni tête, selon un fonctionnaire allemand bien renseigné qui évoque une grossière fake news, puisque le Bundesnachrichtendienst est le service de renseignement extérieur civil et militaire de l'Allemagne et donc qu’il ne mène pas d’enquête de terrain sur le sol allemand.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox