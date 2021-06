Désintox. Non, l'accident cardiaque du footballeur Christian Eriksen n'est pas dû au vaccin contre la Covid

Le 12 juin 2021, alors que le Danemark jouait son premier match de l'Euro 2020 contre la Finlande, son milieu offensif Christian Eriksen a été victime d'un grave malaise cardiaque à la 42e minute. Dans un stade sous le choc, le joueur a pu être réanimé grâce à un massage cardiaque et à l’usage d'un défibrillateur avant d’être transporté vers un hôpital de Copenhague. Depuis le joueur a posté des selfies rassurants, même si son équipe a annoncé qu’on allait lui implanter un défibrillateur interne.

Surprenant pour un sportif de 29 ans, l’accident cardiaque de Christian Eriksen a aussitôt suscité la curiosité mais aussi les soupçons d’internautes affirmant que le footballeur danois avait été vacciné contre le coronavirus, et que cet arrêt cardiaque était dû à la vaccination. Un message d’un internaute tchèque, largement relayé, assurait que le cardiologue de l'Inter de Milan, le club auquel appartient Eriksen, avait dit à la radio italienne qu'il avait été vacciné le 31 mars.

En France, c’est le chanteur Francis Lalanne, opposant à la vaccination, qui a relayé cette hypothèse. Le chanteur en tenait pour preuve un article de presse italien, dans lequel le médecin de l’Inter de Milan revenait sur la saison marquée par la pandémie et déclarait que pour le prochain championnat « tout le monde sera vacciné ».

Réagissant à la polémique grandissante, le directeur de l’Inter de Milan, Giuseppe Marotta a démenti l’information expliquant que Christian Eriksen « n’a pas eu le covid et n’a pas non plus été vacciné ». La radio italienne Sportiva a également démenti avoir publié un tel message.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

