Désintox. Covid : non, le vaccin ne fera pas de nous des organismes génétiquement modifiés.

Un passage à l’hôpital n'y aura rien changé, le rappeur Akhenaton demeure très critique vis-à-vis du pass sanitaire et sceptique concernant les vaccins contre la Covid-19.

Un passage à l’hôpital n'y aura rien changé, le rappeur Akhenaton demeure très critique vis-à-vis du pass sanitaire et sceptique concernant les vaccins contre la Covid-19... Le 3 septembre, dans Le Parisien, il déclarait ainsi : « Je ne suis pas antivax, c’est une case que je refuse, car pour ça, il faudrait un vaccin reconnu comme tel par la Commission européenne. » Des propos déjà tenus la veille dans l'émission Télématin.

Akhenaton ressasse ici une théorie récurrente, et largement infirmée, des antivax : les vaccins à ARN messager, comme ceux développés par Pfizer et Moderna, seraient des thérapies géniques qui modifieraient le génome des vaccinés et feraient de nous des OGM.

Interrogée par Désintox, l’Agence Européenne du Médicament donne une réponse claire : « Les quatre vaccins COVID-19 autorisés dans l'Union Européenne ne sont pas classés comme des thérapies géniques. » La thérapie génique a d’ailleurs une définition bien précise qui s’articule autour de la capacité à « réguler, réparer, remplacer, ajouter ou supprimer une séquence génétique de l'ADN d'un patient ».

« Or, poursuit l'agence, les vaccins COVID-19 ne visent pas à restaurer, corriger ou modifier les gènes humains. Les vaccins déclenchent une réponse immunitaire protectrice contre le SRAS-CoV-2 en délivrant les instructions génétiques nécessaires à la production de la protéine spike, sans modifier les gènes humains. » Elle ajoute que dans le cas des vaccins de Moderna et de Pfizer Biontech, « l'ARN messager délivré dans l'organisme ne pénètre pas dans le noyau des cellules et n'interagit pas avec l'ADN ».

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

