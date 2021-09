Désintox. Covid : non, il n'y a pas 98% de Parisiens vaccinés

Le chiffre est impressionnant. Selon Ouest-France, près de 98% des Parisiens âgés de 18 à 64 ans étaient, au 8 septembre, totalement vaccinés contre la Covid-19. Un « record national », se félicite le quotidien sur son site, qui est allé puiser cette information sur le site actu.fr.

La source de ces médias ? La très sérieuse agence Santé Publique France, qui publie chaque jour le taux de couverture vaccinale par département et par tranche d'âge. Or au 8 septembre, l'agence publique indiquait effectivement que les Parisiens âgés de 18 à 64 ans affichaient des taux de vaccination allant de 97,5% pour les 18/24 ans à 99% pour les autres.

Sauf que ces chiffres sont faux, car ils ne tiennent pas compte du lieu de résidence des personnes vaccinées. Ainsi, de nombreux non-Parisiens sont venus se faire piquer dans la capitale, gonflant d'autant les statistiques dans cette ville. Les vrais chiffres, qui prennent en compte le lieu de résidence, et non pas le lieu de vaccination, sont en réalité donnés par l'assurance maladie. Et là, les statistiques ne sont plus les mêmes.

Ainsi, le 5 septembre, la couverture vaccinale complète dans la capitale allait de 79,8% pour les 20/39 ans à 90,3% pour les 55/64 ans. Des chiffres élevés, mais bien inférieurs aux 97 à 99% communiqués par Ouest-France. Et avec ce critère du lieu de résidence, Paris est détrôné par le département des Landes, dont 76,6% de l'ensemble des habitants, tous âges confondus, sont entièrement vaccinés, contre 73% dans la capitale.

