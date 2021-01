Le vaccin serait-il plus dangereux que protecteur ? En Israël, alors que plus d'un quart de la population a déjà reçu une injection, les courbes des contaminations et des décès ne semblent pas fléchir. Pire : elles ne cessent de croître depuis le début de la campagne de vaccination en Israël, le 19 décembre !

C’est l’exemple israélien qui pousse France Soir, site prisé des covido-sceptiques, à se demander si le vaccin Pfizer n’augmenterait pas les risques de contamination et de mort de la Covid, dans un article totalisant plus de 60 000 interactions sur Facebook. Il est exact que les chiffres sont à la hausse depuis le milieu du mois de décembre en Israël : 2000 nouveaux cas positifs quotidiens à l’époque contre plus de 8500 le 17 janvier ; des tests trois fois plus souvent positifs à cette date qu’un mois auparavant ; aussi une augmentation du nombre de décès quotidiens.

Mais tout alarmants qu’ils puissent être, ces indicateurs ne signifient pas que la vaccination est inefficace. Premièrement, parce que le vaccin Pfizer est censé réduire les formes symptomatiques de la Covid, mais pas les infections : on ne sait pas encore s’il peut empêcher la transmission du virus, ni à quelle hauteur.

Deuxièmement, il est trop tôt pour conclure à quoi que ce soit sur ce vaccin : plus de 70% des Israéliens n'ont toujours reçu aucune injection. Et le vaccin Pfizer est censé fonctionner en deux injections. Or, les rappels de vaccination n’ont commencé qu’à partir du 10 janvier et ils ne concernent pour l’heure qu’un peu plus de 10% de la population. Il faudrait que ce chiffre soit 7 fois plus élevé pour que l’on puisse évaluer l’effet du vaccin, a d’ailleurs déclaré un responsable d’une des quatre mutuelles israéliennes.

