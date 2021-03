La France vaccine moins, mais vaccine mieux ? Lors de son point presse du 25 février, le premier ministre Jean Castex a vanté le bilan vaccinal français : « Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vacciné que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves de la Covid comme l’illustrent les graphiques à l’écran ». Sur son tableau, le premier ministre montre que 25% des personnes de plus de 75 ans ont été vaccinées en France, contre seulement 13% en Allemagne.

Premier problème, tous les pays ne suivent pas les mêmes catégories d'âge dans la campagne de vaccination. En Allemagne, où la priorité a été donnée aux plus de 80 ans, les autorités ne disposent pas du chiffre concernant les plus de 75 ans. Contacté par Désintox, ni le ministère allemand de la santé, ni l’institut Robert Koch qui produit les statistiques de suivi de la vaccination en Allemagne, ne disent disposer de cette donnée. L’institut Robert Koch note uniquement dans un rapport du 24 février, que 26 % des plus de 80 ans, soit 1,46 million de personnes, ont été vaccinés en Allemagne. Ce qui suffit à infirmer la statistique de Jean Castex.

En effet, selon le premier ministre, seulement 13% des Allemands de plus de 75 ans ont été vaccinés. Soit 1,2 millions de personnes sur 9,4 millions de cette tranche d’âge. Ce qui est impossible, puisque ce nombre est inférieur aux seuls vaccinés de plus de 80 ans répertoriés par L’institut Robert Koch à 1,46 million. Même dans l'hypothèse où aucun allemand entre 75 et 80 ans n'aurait été vacciné, ce qui est impossible puisque l'Allemagne a vacciné 80% des résidents en maison de retraite, le chiffre donné par Jean Castex est donc faux.

