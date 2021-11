Crise aux Antilles : les blocages continuent en Martinique

"Personne ne passe" : le message est clair. Fabienne fait partie des personnes qui tiennent ce barrage à Schoelcher en Martinique lundi 29 novembre. Seuls les soignants et les urgences sont autorisés à passer. Depuis une semaine, les manifestants tiennent leur rond-point pour manifester contre l'obligation vaccinale, à l'origine, mais ils ont désormais d'autres revendications, notamment sur la vie chère et le chômage.

Un mouvement qui ne va pas baisser les bras

L'ambiance n'est pas tendue, même lorsque les gendarmes arrivent sur place pour prendre des nouvelles. Une image qui tranche avec celles de vendredi dernier : venus pour libérer le barrage, les gendarmes ont été visés par des tirs et attaqués via une camionnette projetée sur eux à toute allure. De son côté, Fabienne affirme que les forces de l'ordre les "ont chargés, et qu'il y avait des enfants". Elle assure que ce sont essentiellement des jeunes venus d'autres quartiers qui ont participé à ces affrontements. Les manifestants ne comptent pas baisser les bras et peuvent compter sur le soutien d'une partie de la population qui leur apporte de quoi boire et manger.