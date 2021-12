Covid-19 : pour inciter les détenteurs de faux pass sanitaires à "se mettre en règle", Olivier Véran dit travailler sur "un système de repentis"

Pour lutter contre le trafic de faux pass sanitaires, le gouvernement travaille à la mise en place d'un "système de repentis", a annoncé Olivier Véran à l'Assemblée nationale, lors de son audition par les commissions des Affaires sociales et des Lois mercredi 15 décembre. Alors que le gouvernement a annoncé des chiffres records de l'épidémie de Covid-19 en France, le ministre de la Santé juge que "l'urgence est sanitaire". Dans ce contexte, il faut que "quelqu'un qui bénéficierait d'un faux document puisse se mettre en règle et qu'il y ait abandon de poursuites", a-t-il estimé.

Olivier Véran affirme qu'il travaille sur ce sujet et qu'il en a "parlé à Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux". "Ça me semble assez logique, parce que l'urgence, c'est que les gens se vaccinent et soient protégés", a-t-il dit.

Pour Olivier Véran, "il ne faut pas que quelqu'un soit empêché de se faire vacciner parce qu'il aurait déjà un faux pass et qu'on lui dise : 'Vous avez déjà eu vos deux doses' et que la personne se retrouve en grande fragilité. C'est faire preuve d'humanité."