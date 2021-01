Covid-19 : y aura-t-il assez de vaccins pour tout le monde ces prochains jours ?

Martine Aubry tenait à être présente pour le lancement de la campagne de vaccination des personnes de plus de 75 ans dans sa ville, lundi 18 janvier. La maire PS de Lille (Nord) souhaiterait aller plus vite, mais émet des doutes sur la réalité des stocks “Où sont les vaccins ? En a-t-on assez ? Qu’on ne nous dise pas que c’est Pfizer qui n’en a pas alors que ça fait un mois que certains pays ont commencé et ça fait 15 jours qu’on nous dit que ca va avancer et que ça n’avance pas assez”, a déclaré la maire PS. Une inquiétude partagée par Jean-Christophe Fromentin, maire divers droite de Neuilly sur-Seine (Hauts-de-Seine). “Quel est véritablement le stock de doses ? Où sont ces doses ?”, s’interroge-t-il.

Un million de personnes vaccinées à la fin du mois

Certains centres ne peuvent plus faire face à la demande des patients et reportent des rendez-vous. “On est dans le rétropédalage et on espère toujours une réponse favorable de l’ARS (Agence régionale de santé) dans les heures qui viennent, de manière à annuler le moins possible des rendez-vous”, déclare le docteur Alain Assouline, adjoint en charge de la santé à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

En déplacement à Grenoble (Isère), le ministre de la Santé réfute toute polémique. “Tout le monde ne peut pas être vacciné en un jour ou une semaine, non pas parce que la logistique ne suivrait pas mais parce que l’enjeu c’est d’avoir suffisamment de doses pour les Français". Le Premier ministre a affirmé que la France aura vacciné plus d’un million de personnes à la fin du mois.

Le JT

Les autres sujets du JT