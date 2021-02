Covid-19 : vigilance autour des effets secondaires liés aux vaccins

En France, la campagne vaccinale s’est accélérée et avec elle la surveillance des potentiels effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 sur les patients, met en avant France 2, vendredi 19 février. L’enquête sur les effets secondaires a commencé le 27 décembre dernier, avec des résidents en Ehpad. La plupart sont aujourd’hui vaccinés. C’est le cas par exemple dans un établissement parisien.

Des effets secondaires recensés sur un site

Dans le quart d’heure qui suit la première injection, les soignants vérifient l’absence de réaction allergique ainsi qu’une éventuelle baisse de tension. Parfois, les effets secondaires apparaissent plus tard. Le docteur Maryse Rambaud-Debout, qui officie à la maison de retraite Korian Castel Voltaire Châtillon (Hauts-de-Seine), a noté deux cas concernés. Le premier a eu de la fièvre et des courbatures mais tout était résolu en 24 heures. Le second a développé une pneumopathie, que la praticienne a déclarée sur un site sécurisé du ministère de la Santé.

