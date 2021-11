Covid-19 : vers une vaccination des enfants ?

L'épidémie de Covid-19 est en plein regain chez les enfants de 6 à 10 ans. En l'espace d'une semaine, le taux d'incidence a explosé de 148%. Soit 340 cas pour 100 000 habitants, la moyenne nationale pour les adultes se situe à 191 cas pour 100 000 habitants. Chez les adolescents, les chiffres sont aussi alarmants. Le Covid-19 bouscule les établissements scolaires : 6 000 classes d'écoles sont désormais fermées à cause de cas de contamination.

La question divise

Faut-il vacciner les enfants ? La question divise les parents, mais de nombreux médecins y sont favorables. "Je serais assez enclin à dire que si l'on arrive à avoir un taux de couverture vaccinale des enfants suffisamment important on peut espérer qu'un certain nombre de classes n'auront plus de cas positifs et pourront rester ouvertes. On peut aussi espérer leur enlever le masque assez vite", explique le Dr Jean-François Timsit, chef du service réanimation à l'hôpital Bichat (Paris). Les États-Unis et Israël ont déjà sauté le pas. Les autorités françaises attendent l'avis de l'Agence française du médicament.