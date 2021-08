Covid-19 : vers une troisième injection du vaccin ?

À l'échelle mondiale, l'idée d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 fait son chemin. De plus en plus de pays franchissent le pas. En France, à ce stade, seules les personnes les plus vulnérables, vaccinées en début d'année, sont concernées.

Aura-t-on bientôt tous besoin d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ? La question n'est pas encore tranchée. Dans le centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), le marathon continue, mardi 3 août. La possibilité d'une troisième dose divise ceux qui sont présents. "Si on accepte de faire les deux, pourquoi pas une troisième, après, il ne faut pas que ça soit une dose tous les ans, ce serait embêtant", estime une femme.

Plusieurs pays ont déjà sauté le pas

Une troisième dose est déjà préconisée pour les personnes immunodéprimées. Elle devrait aussi être mise en place pour les personnes les plus fragiles dès le début de l'automne. "Ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont concernées (...) qui voient leur taux d'anticorps baisser, puisqu'elles ont été vaccinées en premier. Sur le plan sanitaire et immunologique ça me paraît parfaitement justifié", analyse le Dr Éric-Alain Junes. Cette dose supplémentaire est déjà administrée en Israël pour les plus de 60 ans, et en Hongrie pour les vaccinés de plus de quatre mois. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède ont aussi fait ce choix. Elle pourrait être plus efficace contre le variant Delta.