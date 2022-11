Covid-19 : vers une neuvième vague de l'épidémie avant les fêtes ?

Une neuvième vague de Covid-19 se profile à l'approche des fêtes de fin d'année. Les gestes barrières, le port du masque et la vaccination sont particulièrement recommandés par les autorités.

Avec environ 50 000 cas de Covid-19 détectés par jour, l'épidémie repart à la hausse. Plusieurs raisons expliquent l'augmentation des contaminations. "La première, ce sont les conditions météorologiques. On est revenus dans une période froide, on reste plus souvent à la maison, on aère moins les locaux", explique Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord), avant d'ajouter que les prochaines courses de Noël vont impliquer "un brassage de population important".



Élisabeth Borne incite les Français à porter le masque dans les transports



Le troisième facteur est la baisse de l'immunité. Pour fêter Noël et le réveillon sereinement, Philippe Amouyel donne deux conseils : "On a bien sûr la vaccination (...), qui sert en particulier à diminuer le risque de formes graves (...) et les gestes barrières." De son côté, la Première ministre Élisabeth Borne incite les Français à porter le masque dans les transports en commun. Le gouvernement demande également aux Français de redoubler de vigilance, alors que la grippe et la bronchiolite s'ajoutent au Covid-19.