Covid-19 : vers une généralisation de la troisième dose ?

Face à la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 en France, le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures et se pose la question de l'extension d'une troisième dose de vaccin. Emmanuel Macron prendra la parole mardi 9 novembre tandis que le Premier ministre a rappelé que l'épidémie n'était pas terminée.

Le porte-parole du gouvernent dans une pharmacie parisienne, le Premier ministre à l'hôpital de Montpellier (Hérault). Une mobilisation gouvernementale autour d'un message : "la mobilisation générale autour de la vaccination", a indiqué Jean Castex vendredi 5 novembre. À l'origine de l'inquiétude, la reprise de l'épidémie, avec plus de 6 200 cas en moyenne sur sept jours début novembre, contre 4 653 début octobre. Face au retour du virus, trop de Français non vaccinés et trop peu de troisièmes doses. Sur 7,7 millions de personnes éligibles à un rappel, seuls 3,3 millions l'ont reçu.



Rappel en Allemagne

Pourtant, cette injection supplémentaire a prouvé son efficacité sur le terrain. "On a à peu près vingt fois moins de chances d'être infecté après une troisième dose selon les données en Israël, qui sont très encourageantes", estime Stéphane Paul immunologue au CHU de Saint-Etienne (Loire). Faut-il aller plus loin et généraliser cette troisième dose ? C'est en tout cas le chemin pris en Allemagne, qui fait face à une flambée des cas ces derniers jours. En France, si l'obligation d'un rappel n'est pour l'instant pas d'actualité, le gouvernement réfléchit à l'imposer pour conserver son pass sanitaire.