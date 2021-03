Covid-19 : vers une autorisation du vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans ?

Dans les prochaines heures, la Haute Autorité de santé va se prononcer sur l’administration du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca aux plus de 65 ans, et elle pourrait bien revoir sa copie. Avec les récentes données, "on s'aperçoit qu'il y a une efficacité qui est conservée y compris chez les plus de 80 ans : 81% de réduction des formes graves, ce qui est l’essentiel avec un vaccin", assure le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau de France 3, lundi 1er mars.

Efficace rapidement

Et le vaccin est efficace rapidement. "On s’aperçoit que finalement, dès la deuxième semaine, on a une réduction de ces fameuses hospitalisations de 70%", poursuit Damien Mascret. Au bout de cinq semaines, on atteint même un taux de 94% de réduction de ces hospitalisations. "Tout cela est très rassurant, et très engageant."

