Covid-19 : vers un déremboursement des tests PCR ?

C'est un autre moyen pour inciter les Français à se faire vacciner : ne plus rembourser une partie des tests PCR et antigéniques, que certains consomment comme des bonbons. L'Académie de médecine demande même la levée de leur gratuité car ils permettent de contourner la vaccination.

Les tests PCR ou antigéniques font désormais partie du quotidien des Français. Mais l'Académie de médecine propose d'en dérembourser certains, ceux qu'elle estime "de convenance". Mais quels tests souhaite-t-elle dérembourser ? En ligne de mire, les tests réalisés sur les personnes non-vaccinées pour obtenir un pass sanitaire, faire des voyages internationaux ou participer à des évènements collectifs. Les tests prescrits par des médecins pour cause de suspicion de Covid resteraient remboursés. L'objectif est de privilégier la vaccination.

Des "préférences individuelles" devenues irrecevables

"Jusqu'à présent, on proposait des tests parce que l'on n'avait pas autre chose à proposer, et puis parce que l'on n'avait pas assez de vaccins. Maintenant, on assez de vaccin pour vacciner tout le monde, donc les préférences individuelles du test versus la vaccination ne sont plus recevables", avance Yves Buisson, de l'Académie de médecine.