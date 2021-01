Covid-19 : Gabriel Attal maintient l'objectif de "vacciner plus de 2,5 millions de personnes en France" d'ici fin février

D'ici fin mars, le gouvernement prévoit que 4 millions de Français soient vaccinés fin mars et 15 millions en juin. "Olivier Véran a dit que fin février on espérait vacciner plus de 2,5 millions de personnes en France. Cet objectif nous le maintenons", a déclaré jeudi 28 janvier sur France Inter Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.

Le mercredi 27 janvier, près d’1,2 million de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France. Le laboratoire AstraZeneca a annoncé qu’il diviserait par quatre ses livraisons de vaccins contre le Covid-19 en Europe au premier trimestre 2020. "À ce stade, ce qui est prévu fin février pour les livraisons s'agissant des livraisons d'AstraZeneca c'est 2,5 millions de doses et ensuite les discussions sont en cours avec eux pour affiner ce que seront les livraisons" précise Gabriel Attal. Il conlut : "Notre objectif avant l'été ce sont 15 millions de personnes vulnérables" vaccinées. "On fait tout pour le tenir."

