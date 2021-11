Covid-19 : une troisième dose généralisée et distribuée plus vite que prévu

La troisième dose du vaccin contre le Covid-19 sera disponible à tous les adultes d'ici le samedi 27 novembre. Une vaccination conseillée par la Haute autorité de santé et appliquée par le gouvernement. Frédérique Prabonnaud, journaliste France Télévisions, évoque le sujet.

Après des semaines d'attente, les Français vont pouvoir bénéficier de la dose de rappel. Une annonce du gouvernement qui permettra à des millions de Français de se renforcer face au virus du Covid-19. Mais également une décision choisie rapidement par l'État. "Ce qui change la donne, ce sont de nouvelles données", rapporte Frédérique Prabonnaud, journaliste France Télévisions. Les modélisations démontrent qu'une vaccination plus tôt que prévu et distribuée à un public plus large permettrait de réduire l'impact du Covid-19 sur la population.

Une vaccination d'intérêt général

La nouvelle dose pourrait également avoir un impact sur l'ensemble de la population, rappelant qu'Israël propose déjà la troisième dose depuis l'été 2021. "Avec une injection après cinq mois, le risque d'hospitalisation passe de 220 pour 100 000 avec deux doses à 14 pour 100 000 avec trois doses", rappelle la journaliste France Télévisions. Une décision d'intérêt collectif qui pourrait changer la donne en France.

