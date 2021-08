Covid-19 : une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans ?

Olivier Véran a dit s’en remettre à la Haute Autorité de Santé, lundi 23 août. “Le ministre de la Santé a pris de l’avance, il anticipe que la Haute Autorité de Santé va préconiser un rappel, une troisième dose, pour les 65 ans et plus. Ce sont traditionnellement les personnes éligibles aux vaccins contre la grippe, soit 13 millions et demi de personnes”, explique la journaliste Jihane Benzina, en direct du ministère de la Santé à Paris.

“Cette troisième dose aura lieu six mois après la deuxième dose”

Le ministre de la Santé a demandé à ses équipes de se préparer à une campagne vaccinale de cette ampleur, qui devrait être confirmée mardi 24 août. “Ce qui est sûr, c’est que ce rappel va concerner dans tous les cas les plus âgés et les plus fragiles. C’est ce qu’avait annoncé le chef de l’État et cette dose supplémentaire, Pfizer ou Moderna, aura lieu six mois après la deuxième dose”, poursuit la journaliste.