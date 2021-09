Covid-19 : une rentrée scolaire qui inquiète

Plus de 12 millions d'élèves retournent, jeudi 2 septembre, à l'école. Le taux de circulation du Covid-19 chez les plus jeunes inquiète, car il est plus important qu'avant la rentrée de l'année dernière.

La rentrée scolaire inquiète les scientifiques. Avec 37% d'adolescents non vaccinés contre le Covid-19, le risque est de favoriser les contaminations. "L'épidémie va reprendre en France, parce que les gens vont se croiser davantage, et qu'il reste 9,4 millions d'enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas du tout vaccinés et 9,3 millions de personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinées", indique Catherine Hill, épidémiologiste.



Tester une fois par semaine

À la différence de la rentrée de septembre dernier, davantage de personnes ont reçu les deux doses de vaccin, mais les parents redoutent surtout une fermeture des écoles. Alors, pour éviter une rentrée sous le signe du Covid-19, certains médecins proposent de tester une fois par semaine les élèves dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale a déjà annoncé la mise à disposition de 100 000 tests salivaires par semaine.