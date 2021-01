Covid-19 : une majorité de Français sont favorables à la création un "passeport vaccinal", selon un sondage Ifop

Pour ou contre l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 pour accéder à certains lieux ? Tout dépend de l'endroit concerné, répondent les Français dans un sondage de l'IFOP pour la société Lemon, réalisé en partenariat avec Le Parisien. Selon l'enquête dévoilée samedi 16 janvier, 62 % des personnes interrogées y sont favorables pour les passagers des vols vers l'étranger. Quelque 60 % des Français se prononcent par ailleurs pour la mise en place d'un "passeport vaccinal" pour rendre visite aux personnes vulnérables en Ehpad et à l'hôpital, et 52% pour les usagers des transports en commun.

En revanche, ils ne sont que 50% à vouloir que le vaccin soit obligatoire pour les élèves et le personnel des collèges et lycées, pour les personnes "souhaitant fréquenter les espaces de loisirs collectifs (cinémas, salles de concert, théâtres...)" ou les salariés travaillant en présentiel. Et seuls 45% des personnes interrogées se déclarent pour un "passeport vaccinal" pour fréquenter les commerces, détaille quotidien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré vendredi 15 janvier être favorable à l'instauration d'un "certificat mutuellement reconnu" de vaccination, à l'échelle de l'UE.

Autre enseignement de ce sondage : la part de Français prêts à se faire vacciner contre le Covid-19 est en hausse. Ils sont désormais 54% à s'y préparer, soit 15% de plus qu'en décembre, note Le Parisien. Cette évolution s'explique par "une décrispation vaccinale amorcée après un premier temps d'expectative, pendant lequel les premières injections ont montré leur innocuité", estime le Directeur d'études au pôle opinion de l'IFOP, cité par le quotidien. "La mise en œuvre de la campagne de vaccination fait craindre un manque de doses", note également Jean-Philippe Dubrulle.