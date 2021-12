Covid-19 : une boite de nuit sur les pistes de Savoie transformée en centre de vaccination

Dans la station des Arcs (Savoie), la discothèque La Folie Douce s'est transformée durant quelques heures en centre de vaccination. Touristes, saisonniers et commerçants ne se sont pas fait prier pour recevoir leur dose de vaccin.

La Folie Douce, une boite de nuit-cabaret au milieu des pistes des Arcs, à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), s'est transformée en centre de vaccination. Les professionnels et saisonniers en ont profité pour venir recevoir une dose. Romain Grojean, moniteur de ski, a reçu sa troisième injection entre deux leçons. "Pour nous, c'est très pratique, parce qu'on a besoin d'être vacciné pour faire notre métier", explique-t-il.



200 doses administrées en une journée

La vaccination est simple et rapide, au plus près de la zone de travail des professionnels de la montagne. Pres de 200 doses ont été administrées dans la journée. "Main dans la main avec les autres commerçants, on va pouvoir aller prouver à toute la France qu'il est [sans danger] de skier en France, que la montagne française, les Alpes françaises, sont une zone [sans] Covid", confie Arthur Reversade, le directeur de La Folie Douce - Les Arcs. L'opération pourrait être renouvelée dans les autres établissements du groupe.