Covid-19 : une 4ème vague toujours à l’œuvre

Au moment où la Martinique connaît un nouveau confinement en raison d’une flambée épidémique, l’Hexagone est également sous tension avec le variant delta. "Il faut rester optimiste sur l’avenir même si on a actuellement une augmentation des contaminations. Mais elle semble se ralentir. On espère voir cette baisse plus généralisée à la fin de la première semaine d’août", explique le professeur Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière (Paris), en direct sur le plateau du 23 heures.

"Le variant delta nous a tous surpris"

Et d’ajouter : "Mais de fait, il y a déjà une 4ème vague hospitalière avec une arrivée des patients en nombre important. 98% des contaminations et des patients qui arrivent à l’hôpital sont liés au variant delta. Il nous a tous surpris. La progression de l’épidémie est arrivée avec un mois et demi d’avance. C’est pourquoi l’été est plus difficile que prévu".