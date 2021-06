Covid-19 : un test sérologique pour éviter une seconde dose de vaccin

La nouvelle étape dans le processus de vaccination contre le Covid-19, entérinée dès juillet dans toute la France, est un test sérologique : il permet de rechercher des anticorps déjà présents chez le candidat au vaccin. Il suffit d'une goutte de sang prise au bout du doigt, et dix minutes plus tard, le résultat tombe et détermine si le patient a déjà contracté le Covid-19 sans le savoir. S'il est positif, le patient pourra éviter la seconde injection. Les personnes visées sont les 18-30 ans, les plus à même d'avoir attrapé le virus sans développer de symptômes.

Des résultats surprenants

Pour certains patients, le résultat est une surprise. Les personnes positives repartent avec une seule injection, et donc leur certificat de vaccination définitif. Ces tests ont été mis en place à Paris et à Lyon (Rhône), lundi 14 juin. Sur 600 tests réalisés en une journée, 4 à 5% étaient positifs, selon le docteur Jihan Fattoum, médecin responsable du centre de vaccination de Gerland, à Lyon.