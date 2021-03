Covid-19 : un protocole sanitaire assoupli dans les Ehpad

Ils ne portent plus de masque. Retour aussi des petits soins quotidiens comme le coiffeur avec le shampoing. Mais ce qui leur manque le plus, c’est le contact quotidien avec leur famille. Dès le samedi 13 mars, les résidents ayant reçu deux doses de vaccin pourront entrer et sortir de leur Ehpad. Ils n'auront pas besoin de faire un test Covid avant ni après. Et à leur retour, ils n’auront pas besoin de s’isoler sept jours dans leur chambre.

Les activités collectives reprennent

Ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose ou ne sont pas du tout vaccinés, pourront sortir mais devront rester seuls dans leur chambre à leur retour. De quoi inquiéter les familles. “Le fait de sortir tout de suite comme ça, ça m'inquiète un peu. Je pense qu’il faudrait y aller progressivement”, admet la fille d’une résidente.

Les activités collectives peuvent désormais reprendre et les chambres sont ouvertes aux familles. 50% des résidents d’Ehpad sont vaccinés complètement et 87% ont eu leur première dose.

Le JT

Les autres sujets du JT