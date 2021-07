Covid-19 : un nouvel objectif concernant la vaccination

"C'est possible mais c'est ambitieux", lance le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2, à propos de l'objectif de la vaccination en France. Après la barre des 40 millions de Français primo-vaccinés franchie lundi 26 juillet, le but est d'atteindre les 50 millions d'ici la fin du mois d'août. "Ça impose de maintenir le rythme actuel de vaccination (...). Le gouvernement a organisé l'acheminement massif des doses dans les centres de vaccination mais également dans les pharmacies. Rien que pour le mois d'août, on devrait avoir plus de 10 millions de doses de vaccin Pfizer et plus de huit millions de doses de vaccin Moderna", a précisé Damien Mascret.

"Une efficacité importante dès 14 jours après la première dose"

Pour convaincre les plus réticents, le gouvernement peut s'appuyer sur une étude qui met en lumière l'efficacité du vaccin dès la première dose, comme le précise le médecin sur le plateau de France Télévisions : "dès 14 jours après la première dose, on a une efficacité importante, selon une étude canadienne. Surtout, on réduit considérablement son risque de forme grave, d'être hospitalisé ou de décéder du COVID. Tous ces vaccins ont une efficacité rapide."

