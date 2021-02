Covid-19 : un nouveau vaccin autorisé par les États-Unis

Après Pfizer et Moderna, Johnson & Johnson devient le troisième vaccin validé aux États-Unis. L’agence américaine des médicaments vient de lui accorder une autorisation en urgence. Le vaccin n’est pas à ARN messager et emploie la même technique que l’AstraZeneca. Dès la première semaine de mars, au moins trois millions de doses devraient être distribuées dans le pays.

Un taux d’efficacité global de 66,1%

Le vaccin présente différents avantages : une seule injection, une conservation au réfrigérateur, un taux d’efficacité global de 66,1%. "Quand on donne le chiffre de 66%, c’est sur l’ensemble de l’étude (…) ensuite, quand on regarde les formes sévères, c’est 85% à partir du 28e jour et après le 49e jour, c’est 100%", détaille le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur en santé publique au CHU de Lille (Nord). En Europe, le vaccin Johnson & Johnson n’a pas encore été validé. L’Agence européenne du médicament devrait rendre sa décision le 11 mars prochain, pour une mise sur le marché en avril.