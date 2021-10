Covid-19 : un laboratoire américain veut commercialiser un traitement oral.

C'est avec prudence qu'il faut accueillir cette nouvelle, le laboratoire américain Merck a annoncé vendredi 1er octobre qu'il demandait la validation de la commercialisation d'un traitement oral contre le Covid-19. "Ce traitement est une première, mais c'est peut-être le chaînon manquant pour faire face à la crise sanitaire", explique, dans le 23h vendredi soir, Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions. Pour entrer dans cet essai clinique, il fallait un facteur de risque d'aggravation. Il fallait aussi être dans une fenêtre de moins de six jours après la contamination et l'apparition des symptômes.

Aucune complication de santé

En faisant cela, les médecins se sont rendu compte que les groupes traités avaient seulement besoin de 25% de demandes. "Zéro personne dans le groupe traité est décédée alors que dans le groupe placebo, huit personnes ont perdu la vie, c'est assez spectaculaire", souligne Damien Mascret.