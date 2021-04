Covid-19 : un groupe d’étudiants passé par la France testé positif au variant indien

Arrivés en Europe pour poursuivre leurs études d’infirmiers, un groupe d’étudiants indiens a été testé positif au Covid-19 et placé en quarantaine dans une ville proche de Bruxelles (Belgique). Les vingt étudiants auraient suivi la procédure classique, en vigueur avant les nouvelles restrictions instaurées ce samedi 24 avril. Tous ont présenté un test PCR négatif avant leur départ d’Inde, et été soumis à un test de dépistage rapide à leur arrivée à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle le 12 avril, qui s’est révélé négatif.

Un scénario redouté en Europe

Le groupe a alors pris le bus pour se rendre en Belgique, mais cinq jours plus tard, ils sont tombés malades. Certainement en période d’incubation, ils seraient passés entre les mailles des tests sanitaires. Il s’agit du scénario le plus redouté par les pays européens, qui tentent à tout prix d’éviter le variant indien. La France impose désormais une quarantaine obligatoire aux voyageurs arrivant d’Inde, et de plus en plus d’États suspendent les vols en provenance du pays.