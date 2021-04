Covid-19 : un couple de retraités aide la population à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner

En ces temps très difficiles de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il existe des initiatives citoyennes qui donnent le sourire. Dans la ville de Sauvian, dans l’Hérault, Rosette et François Belmonte ont décidé d’aider de nombreux internautes. Chaque jour, le couple de retraités scrute le moindre créneau disponible pour se faire vacciner contre le Covid-19. Ils ont créé de nombreux comptes sur les plateformes en ligne et réservent dès que possible un rendez-vous pour ceux qui souhaitent recevoir une dose du vaccin.

Des anges gardiens

Les deux Héraultais s’offrent certes une pause-café mais le reste du temps, ils gardent l’œil pour ne pas laisser passer le moindre rendez-vous. Un dévouement qui impressionne. Nombreuses sont les personnes qui les considèrent comme des anges gardiens. Émue aux larmes à la lecture de certains messages de remerciement, Rosette Belmonte peut être fière. Avec son compagnon, ils ont permis à près de 750 personnes de se faire vacciner contre le Covid-19.