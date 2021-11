Covid-19 : un confinement des personnes non vaccinées est-il envisageable en France ?

À la frontière entre la France et la Belgique, les habitants de Wattrelos (Nord) surveillent les courbes de contaminations au Covid-19 qui ont tendance à s'envoler ces derniers jours. De son côté, l'Autriche a décidé de confiner, à partir du lundi 15 novembre, les non-vaccinés. Cette mesure peut-elle être appliquée en France ? La question fait débat. "Ça va être compliqué, parce qu'ils vont contrôler dans les rues, à l'entrée des magasins", confie Annick Demanghon, gérante du bar "Le Français".



Une situation sanitaire différente en France