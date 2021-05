Covid-19 : un centre de vaccination éphémère au château de Versailles

Depuis mardi 25 mai, un centre de vaccination contre le Covid-19 a été installé dans le bâtiment de l'Orangerie, au château de Versailles (Yvelines). Les heureux élus passent par les jardins à la française pour y accéder. Sous les voutes du XVIIe siècle, on vaccine au Pfizer, et il ne reste plus aucun créneau disponible pour la journée.

Se faire vacciner au même endroit que Louis XVI

Les médecins et patients savourent leur plaisir. "C'est très sympathique de pouvoir vacciner dans un lieu qui est magnifique, qui est beau, qui est grandiose", soutient un médecin. "J'ai dit à tout le monde que je venais me faire vacciner au château de Versailles, pour une première injection de Pfizer, c'est l'endroit le plus magnifique", lance une patiente. Louis XVI s'était déjà fait vacciner contre la variole en 1774 à Marly, dans le domaine de Versailles, rappelle la présidente du château, Catherine Pégard. Le centre, éphémère, restera ouvert jusqu'à samedi 29 mai.