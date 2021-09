Covid-19 : troisième dose de vaccins pour les résidents en Ehpad

Depuis le 1er septembre, il est possible de se faire administrer une troisième dose pour les personnes les plus fragiles. À partir du lundi 13 septembre, cette troisième dose sera disponible dans les Ehpad même si certains ont déjà commencé à vacciner.

Selon la direction générale de la Santé, 300 000 ont déjà reçu cette troisième injection et depuis ce vendredi 10 septembre au matin, les résidents d'Ehapd peuvent se faire vacciner. 99 % des membres de cet établissement de santé dans les Yvelines ont déjà reçu les deux de vaccins et aucune ne montre la moindre réticence à l'idée de se faire vacciner à nouveau. "Cela me permet de retrouver ma liberté", témoigne Michel Garcia, un résidant.

Aucune réticence à la vaccination dans les Ehpad

Dans un autre Ehpad situé en Ile-de-France, les aides-soignants sont rodés à l'exercice du vaccin. "Les réticents, que l'on a eu à la première injection, ne sont plus du tout dans ce registre-là, ils sont même heureux de pouvoir se faire vacciner", explique Romy Lasserre, directrice de l'Ehpad Péan à Paris. Pour les professionnels de santé, il faut que les personnes de plus de 65 ans profitent de cette opportunité.