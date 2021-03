Covid-19 : tout savoir sur la vaccination dans les pharmacies

Il sera bientôt possible de se faire vacciner contre le Covid-19 dans une pharmacie. Dans un premier temps, qui y aura accès ? "Toutes les personnes de plus de 74 ans, quel que soit leur état de santé, et ceux qui ont entre 50 et 74 ans et qui souffrent de comorbidités", détaille le journaliste de France Télévisions Jean-Christophe Batteria sur le plateau du journal de 23 Heures de franceinfo, vendredi 5 mars.

Inscription sur le site Ordoclic

Les personnels médicaux-sociaux de moins de 65 ans pourront aussi se faire vacciner dans une pharmacie. Au total, plus de cinq millions de personnes auront accès à ce mode de vaccination. "A partir du lundi 15 mars, on peut se rendre dans sa pharmacie pour se faire inscrire sur une liste ou le faire sur le site Ordoclic. Puis, c'est le pharmacien lui-même qui va établir l'ordre de priorité", ajoute le journaliste.