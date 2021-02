Covid-19 : tests salivaires ou vaccin russe, une majorité de Français prêts à essayer de nouvelles solutions pour lutter contre l'épidémie, selon notre sondage

Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les Français sont prêts à approuver toutes les solutions, des tests salivaires aux vaccins russe ou chinois. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa-Backbone Consulting* pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 4 février.

Les tests salivaires sont plébiscités par une large majorité de Français. Ils sont 84% des personnes interrogées à souhaiter que l’on accélère le déploiement de ces tests salivaires afin que chacun puisse facilement se tester soi-même.

52% sont favorables aux vaccins russe ou chinois

Selon ce sondage, six Français sur dix se disent favorables à des mesures permettant aux personnes offrant des gages de protection face au virus de pouvoir accéder aux bars, restaurants, théâtres ou cinémas. Dans le détail, près des deux tiers des Français (64%) proposent que les personnes vaccinées contre le Covid-19 puissent avoir accès à ces lieux de vie et de culture. Et 58% sont favorables à ce que cela soit permis aux personnes justifiant d'un test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures.

Enfin, selon ce sondage, une petite majorité de Français (52%) se dit favorable à l'ouverture du marché français aux vaccins russe ou chinois. Cette solution est plébiscitée par les Français les plus urbains (56%) et par les plus de 65 ans (68%). Mais elle est rejetée par 57% des 25-34 ans, les catégories populaires (58%) et les habitants des communes rurales (52%). Et politiquement, l'accès des vaccins russe ou chinois au marché français est approuvé par sept sympathisants EELV sur dix (69%), les deux tiers des Marcheurs (66%), mais désavouée par une petite majorité des sympathisants RN (53%).

*Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 3 et 4 février 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.